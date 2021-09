Piano di Sorrento, proseguono i lavori per la messa in sicurezza di Via Ponte Orazio

Piano di Sorrento. Proseguono i lavori in Via Ponte Orazio, iniziati lo scorso primo febbraio e che porteranno finalmente al ripristino dello stato di sicurezza ed alla riapertura della sede stradale che collega la città di Piano di Sorrento con Meta. Ricordiamo che il 2 aprile 2017 Via Ponte Orazio venne interessata da un evento franoso del costone roccioso che determinò il cedimento parziale di un tratto della stradina e che, solo per un caso fortuito, non si registrarono vittime ma la strada venne immediatamente chiusa ed interdetta al traffico veicolare e pedonale in attesa di poter ripristinare una situazione di sicurezza. In questi anni più volte i residenti hanno chiesto a gran voce che il problema venisse risolto e la strada riaperta anche perché costituisce un collegamento importante tra le due città della penisola sorrentina.