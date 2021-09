Piano di Sorrento: pronto il palco per Dodi Battaglia dei Pooh. A Piano di Sorrento è pronto il palco per il grande concerto che si terrà in Piazza Cota in occasione del Santo Patrono: San Michele.

Questa sera, infatti, tonerà Dodi Battaglia dei Pooh, un pezzo della nostra storia musicale. Si tratta di una scelta significativa e profonda, non solo per l’indiscutibile valore musicale di Dodi, ma anche per i trascorsi personali avuti, tra cui la recente scomparsa della moglie, Paola Toeschi, della quale si è avuta notizia lo scorso 9 settembre.

Proprio di recente Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian sono tornati insieme sul palco dei Seat Music Awards.