Piano di Sorrento, Pizzeria 49 con Pietro Cafiero campione con le moto come con le pizze. Trasgressivo, originale, determinato, campione nelle moto, non una persona del gregge, uno che si distingue e si fa valere, che ha coraggio di affrontare le due ruote, come la vita, come il tran tran quotidiano di un lavoro in una pizzeria che vive come un campionato di corsa. “Ho sempre dato il massimo, come ho fatto con le moto, sto facendo con le pizze…”.

Farina Petra, impasto curato, tempi di lievitazione giusti, onde evitare che la pizza diventi un piombo, il miracolo lo vedi anche alla fine con gli straccetti con la nutella, lembi di pizza cresciuta con il dolce preferito da bambino, un ritorno ai piaceri e alle gioie di bambini. Qui dove è cresciuto il grande chef stellato Cristofaro Trapani c’è una grande pizzeria, provare per credere . Da conoscere Pietro, basta parlargli per vedere il suo carisma da campione, e gustate il limoncello alla fine , ne vale la pena… Consigliamo anche la pizza celiaca , davvero fra le migliori in circolazione