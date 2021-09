Piano di Sorrento, nel giorno di San Michele la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Piano di Sorrento. Come da tradizione, nel giorno in cui la città celebra la solennità del proprio patrono San Michele, si rende omaggio ai caduti delle due guerre mondiali con la deposizione di una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti posto nella centrale Piazza Cota e sulle cui lapidi sono incisi i nomi di tutti coloro che hanno perso la vita durante i conflitti mondiali. Lapidi sulle quali simbolicamente scorre il sangue delle vittime e le lacrime delle famiglie.

Un omaggio doveroso a chi ha dato la propria vita per la nostra libertà, cittadini che meritano ovviamente di essere ricordati 365 giorni all’anno ma ai quali non si può negare un omaggio in questo giorno così importante per la città. E magari sarebbe bello se ogni cittadino, passando in Piazza stasera, si fermasse un secondo davanti a quei nomi per recitare una preghiera o semplicemente per sostare in silenzio. Anche questa è la festa di San Michele.

(foto di Salvatore Pollio)