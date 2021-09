Piano di Sorrento, muore per Covid in Ospedale non si ritrovano i gioielli, la denuncia dei familiari

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Triste vicenda da appurare quella denunciata per la scomparsa di gioielli ed effetti personali, ma anche soldi, ai carabinieri di Piano di Sorrento. Dopo il ricovero la donna , Rosa Iaccarino , malata di Coronavirus Covid – 19, ha perso la vita all’ospedale di Boscotrecase

Nessuno poteva visitarla, come è successo nei casi di Covid, e gli effetti personali, fra cui gioielli e soldi, non potevano essere consegnati perchè dovevano essere sanificati, ma da allora non sono stati mai più visti dai parenti .

Dei gioielli, nessuna traccia. Scomparsi. O forse, rubati dagli sciacalli. Perché ai tempi della pandemia, dove in tanti, anziani soprattutto, si spengono in ospedale senza neppure poter avere il conforto dei loro cari, sembra che continui a esserci chi non ha pietà e approfitta persino di una situazione del genere per mettere le mani sui pochi beni delle vittime, i pochi ricordi per i loro familiari già colpiti dal lutto. È un gesto intollerabile, spregevole, che fa rabbia.