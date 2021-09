Piano di Sorrento, lunedì 20 settembre il collaudo dell’ascensore del mare. Il servizio riprenderà a breve

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino comunica: «Cari Concittadini, mi hanno appena confermato che lunedì 20 settembre i tecnici del Ministero dei Trasporti provvederanno ad effettuare il collaudo dell’ascensore del mare che è stato sottoposto alla verifica decennale per la sicurezza. Quindi acquisito il nulla osta del Ministero dei Trasporti e la conseguente autorizzazione della Citta’ Metropolitana a breve il servizio potrà regolarmente riprendere in sicurezza.

In queste settimane è stato molto forte il pressing dell’opinione pubblica per questa chiusura in piena stagione estiva, altrettanto forte è stato però anche il mio di pressing sui tecnici incaricati affinché facessero quanto prima possibile il loro lavoro per rimettere in servizio l’ascensore. Abbiamo garantito comunque sempre un servizio navetta con gli stessi orari dell’ascensore. La verifica decennale sulla sicurezza dell’impianto era necessaria quanto obbligata nell’interesse dell’utenza. Con i lavori alla Marina era improponibile farlo prima.

Certamente mi sarei volentieri risparmiate tante critiche e tanti attacchi ingenerosi e in qualche caso gratuitamente polemici solo per aver assolto al mio dovere. Ma vi sembra possibile che il sindaco volesse deliberatamente creare problemi ai cittadini e agli ospiti sospendendo il servizio? Fare il sindaco però significa farsi carico anche di questi problemi e subire attacchi assolutamente immeritati: è questione di responsabilità che gravano su chi ricopre un ruolo pubblico, come politico, come funzionario o tecnico».