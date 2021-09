Piano di Sorrento. Nello scenario di Villa Fondi, fiore all’occhiello della città della penisola sorrentina, un appuntamento importantissimo quello di oggi con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca per discutere di un argomento che sta a cuore a tutti gli abitanti della penisola, ovvero l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina da realizzare a Sant’Agnello. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura all’avanguardia da 250 posti letto messi al servizio dei cittadini, ma anche del flusso turistico, che in questa vetrina meravigliosa della Campania è presente in ogni periodo dell’anno.

Insieme al Presidente Vincenzo De Luca anche il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto. Presenti tutti i sindaci della penisola sorrentina: Vincenzo Iaccarino (Piano di Sorrento), Piergiorgio Sagristani (Sant’Agnello), Giuseppe Tito (Meta); Massimo Coppola (Sorrento); Lorenzo Balducelli (Massa Lubrense) e Andrea Buonocore (Vico Equense).