Piano di Sorrento, l’Associazione “Il Pellicano” compie 40 anni. Una Messa per dire grazie

Piano di Sorrento. L’associazione “Il Pellicano” compie 40 anni e per l’occasione sarà celebrata, alle ore 18.30, una Messa di ringraziamento nella Basilica di San Michele Arcangelo alla quale tutti i cittadini sono invitati.

Il cammino è cominciato appunto nel 1981 con la costituzione dell’Associazione di Volontari per la Solidarietà denominata “Il Pellicano” che, fin dall’inizio, ha avuto un ruolo importantissimo nel settore della donazione del sangue, motivo per il quale fu scelto come simbolo proprio un pellicano che è solito trafiggersi il petto per farne uscire il sangue con cui nutre i suoi piccoli.

E da 40 anni l’associazione continua ad essere presente sul territorio e vicina ai cittadini con professionalità, discrezione e gentilezza.