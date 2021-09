Piano di Sorrento, ladri in azione per furti in negozi questa notte fra Piazza Cota e Mortora. Sono stati presi di mira negozi di abbigliamento e alimentari, dove i ladri, provenienti dalla provincia di Napoli, ma non si escludono basisti ben informati, hanno forzato le serrature delle porte con dei cacciaviti. Alcuni negozi erano stati già presi di mira in passato e hanno nascosto l’incasso in luoghi impensabili, questo ha permesso di salvare il salvabile e lasciare i malviventi con un magro bottino. I carabinieri sono intervenuti subito e stanno lavorando per individuare le tracce che possano far risalire ai ladri.