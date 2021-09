Piano di Sorrento, inizia la novena in onore di San Michele Arcangelo. Don Pasquale Irolla: “E’ l’invito a ritornare a Dio”

Piano di Sorrento. Inizia oggi la novena che ci condurrà alla solennità di San Michele Arcangelo. L’appuntamento è in Basilica alle 19.00 per la recita del Santo Rosario ed alle 19.30 per i Vespri solenni. E Don Pasquale Irolla ci invita a vivere insieme questo appuntamento importante per la comunità, anche attraverso la diretta streaming per chi non potrà recarsi in Basilica.

Ecco le parole di Don Pasquale: «La novena di San Michele per tutti noi è l’invito a ritornare a Dio. A noi la devozione all’Arcangelo arriva dalle coste pugliesi, dall’apparizione sul Monte Gargano. In quelle zone molti secoli fa un uomo facoltoso di nome Gargano stava pascolando i suoi armenti e, ad un certo punto, un toro che soleva stare da solo ed in disparte rispetto al gregge, non si ritira nella stalla. Innervosito, insieme ai servi va a cercarlo e lo trova davanti ad una grotta e spazientito gli scocca contro una freccia, ma il vento gliela ritorce contro. Turbato da questo evento va dal Vescovo Maiorano e gli racconta l’accaduto ed il Vescovo invita a tre giorni di preghiera e di digiuno. Al terzo giorno l’Arcangelo San Michele gli appare in sogno e gli dice: “Tutto quanto accaduto è un miracolo e la grotta è consacrata a me. Va a dedicarla al culto cristiano».