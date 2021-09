Piano di Sorrento in lutto per Lino Boggian, Cavaliere Ufficiale Ex Presidente Ass. Naz. Polizia di Stato

Piano di Sorrento in lutto per la scomparsa di Lino Boggian, Cavaliere Ufficiale Ex Presidente Ass. Naz. Polizia di Stato. A darne il triste annuncio la figlia Liana, il figlio Walter, il genero Raffaele, i cari nipoti Antonino, Annaluisa e Michela, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio.

Il rito funebre sarà celebrato martedì 7 settembre alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Mortora.

La redazione esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.