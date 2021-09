Piano di Sorrento in lutto per Giosuè Perrella, stasera le luminarie di San Michele resteranno spente

,Piano di Sorrento, desta grande commozione e partecipazione la morte di Giosuè Perrella, il Sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino annuncia da suo profilo social lo spegnimento questa sera delle luminarie poste per la festa di San Michele di mercoledi prossimo :

In memoria di Giosuè Perrella oggi venuto a mancare e ricordando che è stato per tanti anni l’organizzatore della Festa di San Michele, stasera le luminarie cittadine resteranno spente in segno di partecipazione al lutto dei familiari.