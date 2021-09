Piano di Sorrento, il video dei giovani con Vincenzo Iaccarino candidato sindaco di Piano nel Cuore, “Indietro non si torna”. La campagna elettorale iniziata con i video , autore Michele Russo, che ben conosciamo per le dirette alla Parrocchia di San Michele, ma anche per le tante attività culturali fatte anche a Positano con Mariella Nica, il contesto di Villa Fondi, rimasta pubblica, al di là del messaggio politico è davvero da fare i complimenti