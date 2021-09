Piano di Sorrento, il sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino illustra i lavori pubblici di viabilità e manutenzione stradale

Piano di Sorrento. Il sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino – candidato alle prossime elezioni comunali con la lista “Piano nel Cuore” – illustra i lavori pubblici di viabilità e manutenzione stradale realizzati ed in progetto per la città: «Cari concittadini, subito dopo la mia elezione nel 2016 ho svolto un’accurata ricognizione in tutta la nostra città per rendermi conto, insieme ai tecnici comunali, della situazione e e delle priorità degli interventi di cui aveva bisogno la nostra rete stradale dopo decenni di incuria che hanno determinato uno stato di forte degrado. Non mi riferisco soltanto alle strade ma anche i marciapiedi, alla segnaletica verticale ed orizzontale, all’arredo urbano, al sistema dei sottoservizi che garantisce alle abitazioni ed a gli esercizi commerciali l’energia elettrica, la rete telefonica, la banda larga, il sistema di condotto idrico e quello fognario pluviale, la rete del gas.

Abbiamo progettato e finanziato un intervento imponente con un investimento di 2.850.000 euro che è stato quasi completamente realizzato. Sono state interessate le strade che partono dal versante collinare di Piano passando per il centro urbano e fino alla Marina. I lavori sono stati svolti d’intesa con le società erogatrici dei servizi (Gori, Enel, Telecom, Italgas) per armonizzare e ottimizzare tutti gli interventi.

Dieci chilometri di rete stradale cittadina stati interessati da un’approfondita manutenzione, esattamente: Via Cermenna, Via San Pietro, Via Cavoniello, Corso Italia, Via dei Platani, Piazza della Repubblica, Via Bagnulo, Via Stazione, Via Casa Rosa, Via Cavone, Via Gennaro Maresca, Via Bosco, Via dei Pini, Via Botteghelle, Via Mortora San Liborio, Via Cavottole, Via Formiello, Via Petrulo, Via delle Acacie e Via Legittimo. Per Via Mortora San Liborio, Via San Vito, Via Botteghelle e Via Pontecorvo sono previsti ulteriori interventi che abbiamo dovuto rinviare di qualche mese per consentire alla società dei servizi pubblici di effettuare il piano degli interventi programmati, dopodiché procederemo con i lavori risolvendo i problemi di viabilità e di sicurezza in questa area urbana.

Per quanto riguarda Via Lavinola, importante arteria di collegamento fra Piano e le colline vicane, abbiamo in questi anni effettuato degli interventi d’urgenza con la protezione civile regionale. Attualmente è in corso di finanziamento un intervento strutturale in collaborazione con il Comune di Vico Equense per renderla stabilmente transitabile e in sicurezza».