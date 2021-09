Piano di Sorrento, il post di Gaetano Ruggiero alla vigilia della candidatura del padre Giovanni nella lista “ForteMente Piano”

Piano di Sorrento. Gaetano Ruggiero scrive un post alla vigilia della candidatura del padre Giovanni, ex sindaco della città carottese, nella lista “ForteMente Piano” con Salvatore Cappiello: «A 18 anni è facile sentirsi ancora “piccoli”, eppure a partire da quest’età noi ragazzi siamo chiamati ad un dovere civile fondamentale: esprimere la nostra idea di futuro, il nostro pensiero riguardo il prossimo attraverso il voto. A poco più di un mese dalle elezioni comunali a Piano di Sorrento mi auguro che tutti i giovani possano interessarsi alla politica locale e che non trascurino tutto ciò, vedendo la cosa come lontana o inutile. Proprio per questo voglio augurare il meglio a mio padre Giovanni e al suo amico fraterno Salvatore, perché sono convinto che insieme potranno realizzare tutto ciò che hanno in preventivo di fare, potranno migliorare le politiche giovanili e potranno renderci fieri di vivere nella città in cui viviamo. È arrivato il momento che Piano diventi grande ed è giusto che sia affidata a mani sicure, fidate e che ispirino a loro volta fiducia. Io sono con voi, in bocca al lupo».