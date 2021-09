Piano di Sorrento, il meteo del Nino Bixio, in arrivo perturbazioni dalla Spagna

Ecco gli aggiornamenti sul meteo, in collaborazione con il prestigioso istituto nautico Nino Bixio.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Nonostante la pressione sia ancora alta arriva aria instabile dalla Spagna. Oggi giornata con passaggio di molte nuvole ma senza pioggia (potrebbe cadere qualche goccia ma la probabilità è scarsa). Peggioramento in nottata con pioggia dopo la mezzanotte. Sabato giornata con molte nuvole, piogge deboli con momentanei aumenti dell’intensità, specialmente nelle ore mattutine. Schiarite più ampie nel pomeriggio e nuovo peggioramento in serata. Domenica nuvole residue e deboli piogge in prima mattinata poi deciso miglioramento con sole. Venti deboli, prevalentemente dai settori meridionali, temperatura in diminuzione, più accentuata tra oggi e domani, poi in risalita.

P.S. Con questa previsione termina il mio impegno a nome dell’ Istituto Nautico, per sopraggiunto pensionamento. Ringrazio quanti hanno seguito il mio modesto contributo al giornale ( mi scuso per le volte che le previsioni non sono state accurate) ed il direttore con i suoi collaboratori. Antonio Russo