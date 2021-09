Piano di Sorrento: il 14 e 15 settembre divieto di sosta in piazza della Repubblica per l’installazione dei parcometri. Nel Comune di Piano di Sorrento, per i giorni 14 e 15 settembre, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 18.00, è stato disposto il divieto di sosta in piazza della Repubblica per consentire l’installazione dei parcometri.