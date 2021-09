Piano di Sorrento, Iaccarino “Impianto fotovoltaico al cimitero e abolizione del canone per le lampade votive”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Il Comunicato di Piano nel Cuore con Vincenzo Iaccarino candidato sindaco

Uno degli obiettivi della prossima amministrazione è quello di realizzare un impianto fotovoltaico sul nuovo nicchiario cimiteriale per rendere l’intera struttura autosufficiente sul piano della fornitura dell’energia elettrica ed eliminare di conseguenza gli oneri annuali della luce votiva a carico degli utenti”.

Così il sindaco Vincenzo Iaccarino, ricandidato per un secondo mandato alla guida della lista “Piano nel Cuore”, annuncia un importante progetto previsto nel suo programma e che prevede l’abolizione del canone annuale a carico dei cittadini e che comprende la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e il consumo di energia elettrica.

“La struttura che abbiamo realizzato e che sarà inaugurata il 27 settembre nel mentre l’ufficio sta procedendo al perfezionamento dei contratti con gli acquirenti dei nuovi loculi – spiega Iaccarino – dispone di una copertura dove si possono agevolmente installare i pannelli fotovoltaici in grado di produrre una quantità di energia elettrica che soddisfa il fabbisogno dell’intera struttura cimiteriale e quindi ci consente di abolire il canone annuo pagato dagli utenti. La prossima amministrazione deve infatti porre in essere una serie di iniziative importanti per modernizzare tecnologicamente la città. Già abbiamo acquistato e presto saranno installate le panchine pubbliche dotate di accesso wirless e di punti di ricarica elettrica. Con i sottoservizi che abbiamo realizzati potenziando la rete internet con la fibra il wifi pubblico e gratuito sarà presto una realtà. Insomma una città moderna ha bisogno di adottare e mettere a sistema le nuove tecnologie per soddisfare le nuove esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, degli studenti, insomma dell’intera platea civica”.