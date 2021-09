Piano di Sorrento i programmi, le pagine Facebook e i candidati delle due liste : Iaccarino contro Cappiello

Piano di Sorrento i programmi e le pagine Facebook e i candidati delle due liste : Iaccarino contro Cappiello. Parliamo di programmi , quelli che sono stati presentati al momento della candidatura, e di comunicazione sul principale social network . Piano va al voto insieme a Vico Equense in Penisola sorrentina, due comuni dell’area della provincia di Napoli che segue Positanonews da 30 anni, due territori importanti per la Campania e di grande valore turistico, i problemi sono tanti dalla viabilità alle opere pubbliche, a quelli sociali ed economici dopo il lockdown dovuto al Covid. Si fronteggiano due ex compagni di Giunta, Vincenzo Iaccarino, sindaco uscente, era collega di giunta con Salvatore Cappiello dieci anni fa , spesso le carte si rimescolano in politica e così è avvenuto a Piano

Ecco le liste che andranno al voto il 3 e 4 ottobre 2021

Candidato sindaco Vincenzo Iaccarino

Piano nel Cuore

Pasquale D’Aniello, Marilena Alberino, Carmela Cilento, Massimo D’Amora, Rosa De Martino, Giuseppe De Rosa, Gabriele Di Filippo, Danilo Esposito, Giuseppina Esposito detta La Riccia, Raffaele Esposito, Pasquale Fiorentino, Maria Laura Gargiulo, Francesca Maresca, Gelsomina Milano, Sergio Ponticorvo, Mario Russo detto Biondo.

Candidato sindaco Salvatore Cappiello

Fortemente Piano

Antonella Arnese, Antonio Cocorullo detto Tony, Giuseppe D’Alessio detto Peppe, Giuseppe De Angelis, Marco D’Esposito, Giuseppina Esposito detta Pinella, Maurizio Gargiulo, Anna Iaccarino, Giovanni Iaccarino detto Gianni, Salvatore Mare, Fernando Maresca, Annalisa Pasquariello, Giovanni Ruggiero, Costantino Russo, Monica Russo, Katia Veniero.