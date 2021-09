Piano di Sorrento, Giuseppe Caso promosso Capitano di Corvetta

Sorrento. Riportiamo il post del giornalista Antonino Siniscalchi: «Vanto della gloriosa storia della marieria sorrentina, allievo emerito dell’istituto nautico Nino Bixio. Giuseppe Caso promosso al grado di Capitano di Corvetta della Marina militare. Nato a Piano di Sorrento nel 1984, ha intrapreso la sua carriera in Marina nel 2004, entrando in seguito nella Accademia Navale di Livorno che ha frequentato dal 2005 al 2010. Specializzato in telecomunicazioni ha partecipato a molteplici missioni internazionali sotto egida Nato ed Europea, tra le quali le Missioni di Antipirateria nel Corno D’Africa per la salvaguardia del traffico marittimo e in Mediterraneo per l’operazione Mare Sicuro. Già Comandante della Nave Scuola Corsaro II. È appassionato di fotografia e di Vela».