Piano di Sorrento, Francesca Maresca su Rai Uno per Sergio Bruni, orgoglio per la Penisola Sorrentina RaiUno Special Rai Uno Estate Venerdì 10 Settembre alle ore 16:00 con Metis De Meo in collegamento da #Meta – Premio Sergio Bruni 100 Anni dalla nascita. Francesca Maresca, buon sangue non mente, il padre Michele è un mito del nuovo categoria over, dalla piscina del camping dei Pini è arrivato a essere fra i primi al mondo. Francesca Maresca si è conquistata il successo con grande determinazione e una forte personalità , lavorando senza sosta, una amica di Positanonews, che ha seguito da sempre, prima ancora di diventare un personaggio che è riuscito a raggiungere la ribalta nazionale pur continuando a vivere in provincia, complimenti Francesca