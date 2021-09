Piano di Sorrento, continua l’appuntamento con la novena: “La bilancia di San Michele è un invito a sognare l’eternità”

Questa sera si rinnova l’appuntamento in Basilica per la Novena in onore del patrono San Michele Arcangelo. Ecco la breve riflessione odierna di Don Pasquale Irolla: «San Michele nella tradizione è colui che pesa le anime. La bilancia è il grande simbolo del giudizio ed è anche l’invito rivolto a ciascuno di noi a dare valore e spessore alla propria ed amore ai suoi giorni. Oggi il giudizio sembrerebbe incutere terrore, in realtà la bilancia di San Michele è un invito a sognare l’eternità, a guardare avanti a quel che ci attende ed a considerare le nostre serate in basilica non come una perdita di tempo ma come un investimento per la nostra salvezza».

Questa sera in Basilica e in diretta streaming

ore 19,00 – Recita del Rosario

ore 19,30 – Vespri Solenni