Piano di Sorrento: commozione al funerale di Giosuè Perrella. Questo pomeriggio di domenica, 26 settembre 2021, si sono tenuti i funerali di Giosuè Perrella, presso la Basilica di San Michele Arcangelo, a Piano di Sorrento, per anni Priore della Congrega.

Tanta la commozione per la scomparsa di colui che per anni fulcro dell’organizzazione della Festa di San Michele e che, quest’anno, non potrà essere presente.

In memoria di Giosuè Perrella, nella serata di ieri le luminarie cittadine resteranno spente in segno di partecipazione al lutto dei familiari.