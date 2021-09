Piano di Sorrento, bambina investita in Piazza Cota ma non lo sapevamo

Una bambina investita a Piazza Cota a Piano di Sorrento e la notizia è che Positanonews non lo ha scritto … Abbiamo letto solo oggi un post che ci riguarda “E’ accaduto ieri sera in Piazza Cota, in piena ZTL. Una bambina che passeggiava con la mamma nell’area pedonale è stata investita da una vespa che transitava nella zona chiusa al traffico. La bambina è stato poi condotta al Pronto soccorso, ma per fortuna, come riferito da alcuni amici di famiglia, sembra che abbia subito solo un taglio al volto, oltre – ovviamente – al forte spavento per i familiari e le persone presenti.”.

Allora intanto riportiamo la cosa come riportata e facciamo una precisazione, Positanonews non è solo Michele Cinque. Non a mia giustificazione ma stò alle prese con un lipoma che mi dovevano operare a Vico Equense e nel frattempo a seguire il giornale ci stanno una decina di persone, fra cui tre carottesi totalmente al di fuori di ogni sospetto, posso dire nel modo più certo totale e assoluto non sostenitori di Vincenzo Iaccarino, che, non per colpa loro, ma evidentemente perchè non vi era traccia su nessun sito, giornale o social, non ha riportato la notizia. Posso dire con grande certezza che non neghiamo nessuna notizia di cronaca, sulla politica ora ci andiamo prudenti, da una parte e dall’altra, i carottesi devono scegliere fra due brave persone , Iaccarino o Cappiello, uno di loro sarà sindaco, dieci anni fa stavano insieme, fra cinque anni magari faranno di nuovo la lista insieme, come i vice , insomma cerchiamo di stare sereni che a Piano le carte si mescolano e rimescolano, gli incidenti eccome se li mettiamo visto che ci fanno leggere e diamo anche un servizio sociale, in effetti parlare di incidenti fa anche evidenziare i pericoli. Facciamo un esempio gli incidenti al Cavone, a Punta Scutolo, i fine settimana con le motociclette, danno chiare indicazioni sui pericoli dove e quando si corrono.

Per quanto ci riguarda per chi è stato coinvolto in questo o altri incidenti potete mandare notizie foto e video a direttore@positanonews.it e whatsapp 3381830438 con una garanzia, gli incidenti li pubblichiamo sempre!