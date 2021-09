Piano di Sorrento, appuntamento per la terza sera della Novena di San Michele: “La preghiera ci educa a prostrarci”

Piano di Sorrento. Questa sera terzo appuntamento in Basilica per la Novena in onore di San Michele Arcangelo. Le parole di Don Pasquale Irolla: «Vanno sempre più diffondendosi le crisi d’ansia nei nostri figli e per noi adulti le ansie da prestazione. La tela centrale del cassettonato ritrae l’Arcangelo San Michele in ginocchio davanti al Cristo glorioso indicato dal Padre e dallo Spirito Santo. San Michele incensa il Cristo in una posizione che per noi è quella di ogni uomo e del credente: inginocchiato, prostrato. Le sere della novena ci educano a prostrarci e quindi diventare liberi da ogni paura di fallire».

Questa sera in Basilica e in diretta streaming

ore 19,00 – Recita del Rosario

ore 19,30 – Vespri Solenni