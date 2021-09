C’è anche un pezzo di Positano alle elezioni comunali di Piano di Sorrento , come a Meta il super votato Roberto Porzio , alle elezioni carottesi abbiamo il Comandante della Polizia Municipale e responsabile dell’ufficio tecnico della perla della Costiera amalfitana Sergio Ponticorvo , ricordiamo che nelle scorse elezioni c’era anche Alessandro Gargiurlo , che è comandante dei vigili urbani di Praiano candidato sempre con Iaccarino, ecco il suo messaggio elettorale

Eccomi, onorato di far parte della squadra “Piano nel cuore” con lealtà e coerenza ci apprestiamo ad intraprendere una nuova avventura al fianco di Vincenzo Iaccarino ed ai nuovi amici che hanno dimostrato di credere e condividere i medesimi progetti politici all’esclusivo servizio della nostra collettività. Auspichiamo di poter completare il percorso iniziato 5 anni fa che purtroppo ha subito degli inevitabili momenti di stallo a causa dell’emergenza epidemiologica.

Chi sono e perché vi chiedo il voto.

Mi chiamo Sergio Ponticorvo sono l’assessore uscente alla Civiltà Urbana del comune di Piano di Sorrento e nella mia vita professionale rivesto il ruolo di responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Positano nonché di Comandante della Polizia Municipale del medesimo Comune.

Cinque anni fa ho aderito con entusiasmo al Progetto politico del gruppo “Piano nel Cuore”, ho messo a disposizione il mio tempo e le mie competenze specifiche, maturate in oltre 20 anni di esperienza nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica e della viabilità. Inutile dirvi quello che abbiamo realizzato … è sotto gli occhi di tutti, ma vi chiedo un’apertura di credito per tutto quello che abbiamo voglia di completare e realizzare ancora. Vi confesso che i primi mesi sono stati duri poiché ci siamo trovati con gli uffici tecnici da riorganizzare, una cronica mancanza di progetti e risorse, sia umane sia economiche.

Pian piano ci siamo rimboccati le maniche e con l’aiuto dei tanti dipendenti volenterosi e preparati – cui va il nostro ringraziamento – abbiamo redatto numerosi progetti, acquisito finanziamenti, recuperando anche residui di vecchi muti su cui continuavamo a pagare gli interessi senza utilizzare i fondi, e realizzato opere importanti, prima delle quali la sistemazione di numerosi marciapiedi, Piazza Cota e i lavori di ampliamento del cimitero comunale. In questi anni è stata data particolare attenzione alla messa in sicurezza del Territorio mediante mirati e diffusi interventi di rifacimento di marciapiedi, ricostruzione di strutture murarie crollate da decenni, mitigazione del rischio idrogeologico in zona Casanocillo, adeguamento alla normativa sismica ed antincendio dei vari plessi scolastici.

Da subito abbiamo intrecciato proficui rapporti istituzionali, facendoci portavoce delle innumerevoli esigenze dei cittadini di Piano di Sorrento, ottenendo in tal modo il rifacimento dell’asfalto su tutte le strade statali extra urbane, finanziamenti regionali per l’adeguamento della pavimentazione e dei sottoservizi del borgo e delle rampe di Marina di Cassano, il recupero del finanziamento per la costruzione del garage interrato con sovrastante area a verde, in Via san Michele i cui lavori saranno appaltati entro l’anno, i finanziamenti per il ripristino di Via Ponte Orazio e di Via Pontecorvo. In merito ai lavori di Via Pontecorvo è di questi giorni il completamento delle indagini geologiche e sismiche che porteranno all’esecuzione degli interventi di funzionalizzazione della strada in tempi brevi.

Ahinoi anche in questo caso, similarmente a quanto accaduto in Via Ponte Orazio, la situazione si è manifestata ben più grave del previsto in quanto il piano di scorrimento della frana è posizionato a circa dieci metri di profondità il che ha imposto il fermo dei lavori, già affidati all’impresa esecutrice, per una necessaria variante. Tra i tanti impegni e progetti messi in cantiere di certo la redazione del Piano Urbanistico Comunale, già adottato nelle sue linee strutturali e programmatiche dalla Giunta Comunale, contribuirà, dopo un approfondito confronto con tutti gli interessati (cittadini, associazioni, portatori di interessi diffusi, etc) alla progettazione dello spazio urbano e alla pianificazione organica delle modificazioni del territorio.

Andrà approvato anche il nuovo Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale al fine di uniformare, semplificare e snellire tutte le procedure edilizie dando maggiore slancio al comparto edilizio privato.

In tale ottica l’Amministrazione si è già dotata di due progetti preliminari che riguardano il primo la “rifunzionalizzazione” di Piazza delle Repubblica ove andrà realizzato un garage multipiano interrato e la sistemazione degli spazi in superficie ove saranno collocate strutture di uso ed interesse pubblico incorniciate in una piazza alberata che si estenderà sino all’antistante vallone, ed il secondo la realizzazione di un parco urbano nell’area a verde attrezzata in Via Legittimo.

Come vedete le cose fatte e da fare sono molteplici, noi ci abbiamo messo e ci metteremo tutto il nostro impegno dateci la possibilità di dimostrarlo, nella certezza che non vi deluderemo!!!!

Sergio Ponticorvo *

*Assessore Uscente alla Civiltà Urbana