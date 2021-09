Piano di Sorrento, a Villa Fondi nell’anniversario dell’omicidio di Angelo Vassallo. Iurillo “Qualcuno pagherà”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . A undici anni dall’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, il giornalista Vincenzo Iurillo, autore con Dario Vassallo del libro «La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo il sindaco pescatore», edito da Paper First, ripercorre le tappe che hanno caratterizzato l’attività giudiziaria sull’orrendo delitto, rimasto senza colpevole (o colpevoli). L’appuntamento organizzato l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento sul libro e sulla figura di Angelo Vassallo, che fu un punto di riferimento importante nel mondo dell’ambientalismo. Antonino Siniscalchi storica firma de Il Mattino in Penisola Sorrentina ha compulsato Iurillo su vari aspetti toccati dal libro . Dagli sviluppi delle inchieste, che quelle parlamentari e giornalistiche, fra queste anche quelle delle Iene, emergono anomalie sulle indagini svolte dai carabinieri, poi la stranezza di un carabiniere in vacanza, nelle vicinanze del luogo del delitto, che nella notte dell’omicidio non avrebbe sentito i nove spari.. Intrecci sullo spaccio della droga e altro ancora che fanno pensare che sarà difficile fare luce sulla verità. Vincenzo Iurillo ha concluso parlando delle indagini e della scoperta dei colpevoli “Sono pessimista sulla possibilità che si scopra l’assassino , ma sono ottimista sul fatto che qualcuno pagherà per non averlo impedito..”

Vincenzo Iurillo con Antonino Siniscalchi