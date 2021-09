Piano di Sorrento, a Villa Fondi l’avvocato Augusto Maresca presenta il suo libro “IL DOTTORE “MangiaJalline” MIO PADRE”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Venerdì 3 Settembre 2021, ore 20.00 sulla Terrazza di Villa Fondi, l’Avvocato Augusto Maresca parla del suo libro “IL DOTTORE“mangiaJalline”MIO PADRE”

A Piano di Sorrento, Venerdì 3 Settembre alle ore 20.00 sulla Terrazza di Villa Fondi sarà intervistato l’Avvocato Augusto Maresca, autore del libro “IL DOTTORE ‘mangiagalline’ MIO PADRE”.

Modererà l’incontro il prof. Salvatore Ferraro .

Interverrà anche Paola d’ Esposito che , per Positanonews, anche per legami di parentela, ha spronato l’Avvocato Augusto Maresca a ricordare il padre

“Ci tenevo che Augusto ricordasse il padre, persona straordinaria d’altri tempi, quando i medici non erano soltanto medici curatori del corpo, ma sopratutto confidenti dell’anima, come era lui , fu adorato dagli umili, era ammirato e invidiato come un genio e sembrava davvero lui, il figlio della luce. Esuberante, generoso, leale, ottimista e coraggioso come i grandi spiriti ribelli, come ha ricordato Raffaele Attardi sul sagrato della Chiesa quando è morto il 29 ottobre 1965 sul Sagrato della Chiesa di San Michele, era anche figlio di un sindaco amato come Antonio Maresca . Bisogna ricordare la Storia per avere un futuro migliore… ”

L’Evento è stato organizzato dalla Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento in collaborazione con la Consulta “Attività sociali e dell’Istruzione” e la Pro Loco di Piano di Sorrento. Ingresso gratuito con posti limitati e necessità di esposizione del certificato verde.