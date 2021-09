Percorso Trekking con La Via della Felicità

I volontari di Napoli percorrono il Sentiero Valle dell’Inferno.

La Via della Felicità di Napoli, che da mesi organizza attività di raccolta rifiuti e pulizia dell’ambiente ha deciso di organizzare un altro tipo di iniziativa.

Domenica 12 Settembre dalle ore 9:30 i volontari e chiunque desideri unirsi, percorreranno il Sentiero Valle dell’Inferno del Parco Nazionale del Vesuvio. Il punto di ritrovo sarà in Via Recupe ad Ottaviano (NA).

Lo scopo di questa iniziativa è quello di fare un’attività salutare sia per sè stessi che per l’ambiente infatti i volontari, durante il percorso raccoglieranno anche i rifiuti che vengono abbandonati sul sentiero.

Pascal Lemos, coordinatore dell’iniziativa, vuole ricordare le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”

Per maggiori informazioni chiama il numero 393.287.9569 (Pascal) o scrivi a laviadelalfelicitacampania@gmail.com .

Ufficio Stampa

La Via della Felicità

Sezione Campania

Pascal Lemos

Tel: 393.287.9569