Penisola Sorrentina: gli operatori del turismo chiedono che i fondi destinati ai ristori non vengano utilizzati per altre misure

Penisola Sorrentina, da Sorrento e Capri gli operatori del turismo chiedono che i fondi destinati ai ristori non vengano utilizzati per altre misure

Atex qualche settimana fa ha pubblicamente lanciato un appello al ministro del Turismo Massimo Garavaglia affinché si intervenga per bloccare gli aumenti delle bollette energetiche per le strutture ricettive, colpite violentemente dalla crisi Covid.

Sarebbe infatti incomprensibile come si possa passare dall’ipotesi di un biennio “bianco” per la tassazione di tali strutture (provvedimento purtroppo non attuato) a un aumento del 40% delle bollette.

Oggi però apprendiamo che il Governo sta valutando di intervenire per questi aumenti delle bollette recuperando risorse (5 miliardi) dai fondi dei ristori mai usati.

È paradossale che non siano stati utilizzati fondi per 5 miliardi per i ristori mentre le strutture ricettive extralberghiere hanno ricevuto “briciole”

Ancor più le strutture extralberghiere senza partita iva che, pur rappresentando una componente fondamentale quantitativamente e qualitativamente del sistema ricettivo ITALIANO, ad oggi hanno avuto dal Governo solo un “IMPEGNO” di ristori per un valore complessivo di 4 milioni di euro.

Una cifra ridicola in considerazione delle migliaia di strutture esistenti in Italia.

Il Governo dia un segnale concreto al Turismo.

I fondi destinati ai ristori vengano dati a chi non ha ricevuto nulla e la strategia per calmeriare il caro – bollette che riguarda imprese e cittadini sia strutturata in modo diverso

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Graziano d”Esposito

Presidente Atex Isola di Capri

Pietro Cannavacciuolo

Presidente Atex Meta

Fabrizio Di Gennaro

Presidente Atex Vico

Bernardo Amodio

Presidente Atex Napoli