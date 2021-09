Penisola Sorrentina. Atex: “Perché si continua ad ignorare gli operatori turistici?” Riportiamo di seguito le parole di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania, Pietro Cannavacciuolo, Presidente Atex Meta, e Fabrizio Di Gennaro, Presidente Atex Vico:

Organizzazione G20 a Sorrento. Completamente ignorati gli operatori del turismo

Tra meno di un mese ci sarà il G20 a Sorrento…

Per favore leggete con attenzione ciò che fu comunicato anche dalla stampa sulle proposte di Atex

ERA IL 2 GENNAIO 2021

“Gli operatori turistici di Sorrento aderenti ad Atex hanno trasmesso una comunicazione al presidente ed all’assessore al Turismo della Regione Campania, al sindaco ed all’assessore al Turismo di Sorrento affinché non si perda un’occasione irripetibile.

Come noto l’Italia ha assunto la presidenza del G20, un evento che vedrà incontrarsi i Grandi del pianeta in una fase storica particolare. I riflettori di tutto il mondo saranno accesi sull’Italia. In questa cornice, la Farnesina ha organizzato alcuni appuntamenti politici di alto profilo.

Una di queste iniziative è stata organizzata a Sorrento.

Ad ottobre infatti il ministro Luigi Di Maio presiederà a Sorrento la riunione dei ministri del Commercio del G20, dedicata all’adozione di misure volte a promuovere una ripresa economica globale sostenibile e resiliente, alla riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e all’incremento della presenza delle micro, piccole e medie imprese nei mercati globali.

Un appuntamento Importantissimo per Sorrento con la presenza dei ministri del Commercio dei Paesi più potenti del mondo. Un appuntamento in cui la Campania potrà dare il benvenuto al G20.

Sarà una vetrina eccezionale per Sorrento. Ma come le vetrine “incantano” gli osservatori se vengono allestite nei tempi e nei modi giusti.

Ecco perché Atex ha chiesto alle Istituzioni regionali e comunali di istituire immediatamente una task force tra Istituzioni e associazioni del turismo per definire specifiche iniziative da mettere in campo per questo appuntamento.

Ripetiamo :era il 2 Gennaio 2021!!

Nove mesi fa!!??

Da allora non abbiamo avuto alcuna risposta né informazione sia dall’Assessore Regionale al Turismo Casucci sia dal Sindaco di Sorrento?!

Gli operatori del turismo avrebbero dovuto essere informati e soprattutto coinvolti nell’organizzare al meglio questo appuntamento.

Sia per organizzare al meglio il “benvenuto” a queste prestigiosi ospiti sia per mettere in campo iniziative di promozione approfittando dei riflettori mondiali che si accendono per il G20.

Nulla!!!!

Eppure gli operatori turistici mesi prima hanno sollecitato le Istituzioni…

Eppure gli operatori hanno semplicemente chiesto “metodo” alle Istituzioni…

Non sappiamo cosa hanno organizzato le Istituzioni…

Sappiamo che hanno voluto ignorare gli operatori del turismo che avevano in tempo utile espresso la volontà di collaborare per un evento così importante…

Eppure l’Assessore Casucci ha istituito tavoli settoriali nel turismo proprio per organizzare al meglio la filiera turistica per occasioni come questa…

Eppure il Sindaco di Sorrento Coppola annunciò agli Stati Generali del Turismo che la collaborazione con la filiera turistica sarebbe stata la pre-condizione per il Metodo Sorrento…

Perché dunque gli operatori del turismo sono stati ancora una volta ignorati?