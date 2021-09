Cose da giocarsi i numeri a Napoli in Campania . Parla il tabaccaio “Il biglietto vincente da 500mila euro era mio” . Il tabaccaio che ha preso il biglietto vincente da 500mila euro dopo averne verificato più volte l’autenticità parla su Pomeriggio Cinque . Era scappato via e valigia pronta in mano è stato individuato, fermato e denunciato all’aeroporto di Fiumicino.

La destinazione era le isole Canarie. Così Gaetano S., come riportato da Il Mattino è questo il nome del tabaccaio, si sarebbe rivolto agli agenti della Polizia di Stato dell’hub romano: “Sono qui per sporgere una querela. Devo denunciare una donna che mi ha sottratto un Gratta e vinci da 500mila euro“.

Protagonista con lui di questa vicenda grottesca, che ha caratterizzato le cronache del fine settimana, un’anziana titolare del biglietto vincente che se l’è visto sottrarre dall’uomo poi in fuga. I fatti sono avvenuti a Materdei.