Pareggio amaro per il Sant’Agnello che viene rimontato al ’96 dal Castel San Giorgio

Per il Sant’Agnello è un pareggio amaro quello avvenuto ieri in trasferta a Mercato San Severino contro il Castel San Giorgio. Pronti-via e costieri subito in vantaggio al minuto 5 con Solimeno. La squadra di mister Guarracino parte in quinta e al 12 c’è già il raddoppio, sempre con Solimeno. Quando la partita sembra già indirizzata, ecco che il Castel San Giorgio, con una reazione garibaldina, ritorna in partita grazie a due cross che trovano impreparata la nostra retroguardia. 2-2 punto e a capo. Al 67esimo minuto però Costieri di nuovo in vantaggio con Cinque che mette la palla in rete per il 2-3. Il Sant’Agnello sembra avere la partita in pugno, spreca tanto sotto porta con Starita e al minuto 96, a recupero abbondantemente finito, viene punita dal Castel San Giorgio per il 3-3 finale.