PALMA CAMPANIA –Palma Campania per una sera diventerà capitale italiana dell’alta cucina e della beneficenza. Aggiorniamo l’articolo di Gigione Maresca con le foto di Pasquale Chierchia, un grande chef che salutiamo da Positano, dove ha lavorato e vissuto alla grande anche se originario di Ottaviano, che e professore, anche maestro dell’Alberghiero di Vico Equense, anche se ora è impegnato in giro per la Campania , lo salutiamo con affetto. Grandissimi nomi, come ha detto Gigione Maresca, premiato don Alfonso da Sant’Agata di Massa Lubrense, poi Peppe Aversa del Buco di Sorrento, ma sopratutto un grande successo per i ragazzi dell’Eugenio Pantaleo di Torre del Greco nelle foto

Da un antico frutto (l’uva) della Terra di Palma prende forma, il prossimo 27 settembre, nella Tenuta Antonio ed Angelo Iervolino in quel di Castello di Palma l’evento Olivella.

Con il beneplacito dell’Amministrazione Comunale della cittadina vesuviana, retta dal giovane e valido sindaco Nello Donnarumma, si concretizza l’appuntamento organizzato dall’avvocato Sergio Sbarra (civilista del foro di Nola ed esperto di food noto nel settore come l’Avvocato Gourmet) nonché organizzatore di eventi analoghi, anche di respiro nazionale ed internazionale come il Festival of Italian Cuisine che Sbarra realizza a New York.

A fare gli onori di casa, l’avvocato Raffaele Iervolino che ha messo a disposizione di questa importante manifestazione la splendida location della sua tenuta, dedicata alla memoria dei familiari Antonio e Angelo Iervolino.

Da qualche settimana il sindaco Nello Donnarumma ha annunciato l’evento sui canali social. “Il 27 settembre arriva Olivella a Palma Campania. Un evento benefico (infatti è prevista una raccolta fondi per favorire la ristrutturazione della chiesa di San Giovanni a Castello, ndr) dedicato alla riscoperta del forte legame che il nostro territorio ha con il vino e la cultura.

L’evento, sotto la regia del mio amico avvocato gourmet Sergio Sbarra, già nel nome –prosegue il primo cittadino- nasconde questo forte legame, rifacendosi al nome di un vitigno autoctono delle zone di Castello.

Durante la serata, che mi preme precisare sarà animata da intermezzi teatrali, culturali e musicali, il percorso di valorizzazione enogastronomica è affidato a 10 chef stellati, oltreché ai ristoratori palmesi e delle zone limitrofe.

E’ con gioia ed orgoglio –continua Donnarumma- che vi informo che durante la serata verrà premiano lo chef Alfonso Iaccarino del ristorante ‘Don Alfonso’, il quale riceverà il premio alla carriera.

Tra stelle Michelin, raffinata pasticceria, importanti aziende vinicole e produttori gastronomici e tanta beneficenza –conclude Donnarumma- la Collina di Castello diventerà, per una sera, l’epicentro dell’alta cucina”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si collocano le parole dell’organizzatore dell’evento. “È per me un onore organizzare un evento nella mia terra d’origine –afferma l’avvocato Sergio Sbarra– e per questo devo organizzare l’amico Sindaco per aver creduto in me.

Olivella sarà un evento dove l’alta cucina abbraccia il cuore e si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anticovid, infatti –precisa l’Avvocato Gourmet- per accedere alla Tenuta Iervolino ci vorrà il green pass… ossia o il vaccino il tampone.

Per una sera sulla nostra collina di Castello porterò i più grandi chef della Campania e non solo.

I numeri dell’evento sono questi: 10 chef stellati che daranno vita al momento del pasta day con la pasta del Pastificio Falco, 50 chef con i loro finger food, 5 pizzaioli con le loro pizze, 10 pasticcieri ‘dolcezze’ e tanti produttori.

Oltre ad Alfonso Iaccarino, mio vero amico che mi dimostra sempre il suo affetto, desidero ringraziare –prosegue Sbarra- Peppe e Federico Aversa, Gianluca D’Agostino, Donato De Leonardis, Danilo Di Vuolo, Domenico Iavarone, Giuseppe Molaro ed mio conterraneo Luigi Salomone per aver aderito subito al mio invito.

Sono, quindi, grato a tutti gli chef ed i partner –conclude Sergio Sbarra- che hanno sposato il nostro progetto, che dire… vi aspetto il 27 settembre a Castello per Olivella”.

A chiudere, poi, le parole del padrone di casa avvocato Raffaele Iervolino: “Sono sempre a disposizione quando si tratta di promuovere Palma, ossia la mia terra e poi sia Nello (il sindaco Donnarumma, ndr.) che Sergio (l’organizzatore dell’evento, ndr.) sono miei veri amici e, quindi, non potevo non accettare la loro idea.

Olivella –prosegue Iervolino, che poi è il patron delle Scuole Iervolino Picasso, Stefanini e Carissimi i cui alunni e docenti saranno parte integrante della serata, ndr.- vuole diventare un evento stabile nel panorama gastronomico italiano, che si rinnova ogni anno”.

La manifestazione, che si terrà appunto a Castello di Palma nella Tenuta Antonio ed Angelo Iervolino alla via Per Castello, prenderà il via alle ore 19. Durante Olivella, oltre al cibo, ci saranno momenti culturali e musicali.

Diversi i partner dell’evento tra i quali piace ricordare Antica Distilleria Petrone, Caffè Borbone, Consorzio del Provolone del Monaco dop, Goeldlin Collection, Insegnami, Olio Michele Fiorentino, Pasquale Fazzone Maestro Fornaro, Perrella Distribuzione, IASA Srl e Sapia Cucine.

