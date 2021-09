Pagani, muore in casa per un malore a 56 anni. La denuncia della famiglia: soccorsa da un’ambulanza senza medico.

Chiedono che venga fatta chiarezza i famigliari di F.V., una donna di 56 anni di Pagani, nella provincia di Salerno, deceduta dopo aver accusato un malore nella sua abitazione, che purtroppo si è rivelato fatale. Secondo la denuncia presentata dai parenti della donna, i soccorritori avrebbero sottovalutato la gravità delle sue condizioni di salute, inviando sul posto un’ambulanza senza medico. Sfortunatamente, la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. Non è escluso che nelle prossime ore la Procura apra una inchiesta sulla morte della 56enne e disponga l’autopsia sulla salma, che è già stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Soltanto qualche giorno fa, la deputata del Movimento 5 Stelle Virginia Villani aveva posto l’attenzione proprio sulla carenza di ambulanze con medico a bordo non soltanto a Pagani, ma in tutto l’Agro nocerino-sarnese. “Mi sono recata più volte in direzione sanitaria e generale dell’Asl Salerno per chiedere il potenziamento del personale 118, ma nonostante gli ultimi concorsi banditi per il personale medico in convenzione, la carenza di medici per l’emergenza resta ancora grave. L’assistenza è insufficiente” aveva detto la deputata.

Fonte Fanpage