Ospedale di Vico Equense, accoglienza e professionalità, ma sul Pronto Soccorso non è bastato San Gennaro. Questa mattina , esperienza personale, ci siamo recati nel nosocomio vicano per una accettazione per una operazione . Il medico Michele Maresca che ci ha seguiti ci ha dato le indicazioni in maniera perfetta, allo sportello gentilezza e cortesia, una breve attesa in corridoio con una anziana, che è stata anche seguita da una operatrice, poi il tampone per il Coronavirus Covid – 19 come per prassi con professionalità.

Peccato davvero per il Pronto Soccorso , non è bastato San Gennaro, come girava sui social. La mancanza di Pronto Soccorso è una ferita per la città , con Vico e Sorrento si dovrebbe puntare all’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello, ma nel frattempo? Ci si rende conto che chi sta male a Ticciano o a Moiano mentre arriva a Castellammare di Stabia ci mette una vita? Una cosa sensa senso , passata quasi nel dimenticatoio anche della campagna elettorale, anche se qualcuno ci confida che forse si poteva evitare e che è un pò colpa di tutti…