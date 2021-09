ORGOGLIOSA DI ESSERE CAROTTESE. Il post di Anna Iaccarino candidata con Salvatore Cappiello a Piano di Sorrento alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Avvocato, già consigliere comunale di opposizione

ORGOGLIOSA DI ESSERE CAROTTESE.

Ci siamo!

Sabato si sono “chiuse le liste” e, come annunciato, sono candidata nella lista ForteMente Piano che sostiene come candidato Sindaco SALVATORE CAPPIELLO.

Una scelta, affatto scontata, ma che, come ho detto più volte, parte da lontano e si è rafforzata attraverso il movimento civico PianoForte.

Ci sarà modo di parlare di me, del gruppo di cui faccio parte e del programma, che è frutto di un importante lavoro di ascolto e sintesi. Ora, però, sento il bisogno di esprimere soddisfazione.

Sono orgogliosa di essere carottese! Perché quando c’è bisogno di dimostrare carattere non ci tiriamo indietro. Si sentiva il bisogno di una competizione elettorale e ci sarà una competizione elettorale.

Molti comuni, anche non lontani da noi, si sono conformati al richiamo della “partita semplice” o addirittura di una lista unica, senza alcuno sfidante.

Piano ha assaporato, per ben due volte di seguito, l’elezione in cui non vi era alcun dubbio, nemmeno spingendosi nel campo delle ipotesi, sul nome del vincitore.

Questa volta è stata scritta un’altra pagina. Una pagina dal sapore più antico.

Abbiamo bisogno di affondare il dito nella ferita della Democrazia, per recuperare lo slancio necessario ad affrontare un futuro che presenta molte più incognite di quelle che, prima che la Pandemia sconvolgesse i destini di persone, città e nazioni, potessimo immaginare.

Insomma, un gesto di coraggio che merita Rispetto. Rispetto verso chi ha deciso di metterci la faccia, alleato o avversario che sia, e Rispetto verso una competizione che oggi merita ancora più impegno e maturità da parte di tutti i giocatori in campo.

“La democrazia è sempre un esperimento non finito, che testa la capacità di ogni generazione di vivere e sperimentare la libertà”

Buona Democrazia a tutti!