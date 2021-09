Orgoglio carottese: Alberto Caliri per Missoni alla settimana della moda di Milano.

La sua è una donna sexy che si destreggia tra mini bikini e denim.

Si è vista sfilare una ragazza decisamente sexy ma con garbo, che non ha paura di mettere in mostra il corpo indossando costumi preziosi che si insinuano nei look come un intimo da sfoggiare. Questa è la donna portata in passerella da Alberto Caliri per la sua prima collezione da direttore creativo di Missoni.

Sleek, spiega lo stilista scelto per prendere il posto di Angela Missoni, di cui è stato a lungo braccio destro, è la parola chiave della collezione Spring-Summer 2022.

La sfilata è ambientata in una fonderia «e non ha caso siamo qui per fondere il passato con il futuro», ha commentato dietro le quinte Caliri, aggiungendo di aver lavorato «più sul togliere che sul mettere».

Il risultato è una collezione compatta, che fa riemergere il dna più autentico del marchio Missoni.

Il direttore creativo guarda alla scena dei tardi anni ’90 e immagina una ragazza che non si fa problemi a passare con disinvoltura dalla riunione in ufficio all’aperitivo in spiaggia, senza cambiare look: un mini bikini con il denim arricchito di lavorazioni patchwork.

Fonte: Fashionmagazine.it