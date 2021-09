Open day in tutta la provincia di Salerno, focolaio Covid in albergo di lusso a Paestum nel Cilento il resoconto di Sabino Russo su Il Mattino

In campo l’artiglieria pesante per raggiungere l’immunità di gregge e aprire le scuole in sicurezza. Al via in tutta la provincia, fino a domenica, vaccinazione ad accesso libero.

Si va dall’Agro a Cava de’ Tirreni, da Salerno città alla Piana del Sele. E poi ci sono i tre open day «viva la scuola», già in programma fino al 10 settembre, con 500 dosi disponibili al giorno, due a Battipaglia e uno a Bellizzi. Sono 68, intanto, i tamponi positivi comunicati dall’Unità di crisi. Rilevati dieci casi tra il personale dell’hotel Mec di Paestum. La struttura resterà chiusa, in via precauzionale, per alcuni giorni. Nuovo sprint vaccinazioni nel salernitano. Il traguardo è ormai prossimo, così l’Asl prova a raggiungere tutti quelli che per vari motivi non si sono ancora immunizzati. Per questo motivo, bando alle possibili difficoltà e incapacità di iscriversi alla piattaforma, ai ritardi nelle convocazioni, è possibile raggiungere i centri vaccinali per farsi somministrare il siero ad accesso libero.

A Salerno città, ci si può presentare al teatro Augusteo fino a venerdì dalle 15 alle 19, mentre sabato e domenica dalle 9 alle 16; al centro sociale l’appuntamento è per oggi dalle 15 alle 20, domani dalle 19 alle 24, sabato e domenica dalle 9 alle 16. Passando all’Agro, a Nocera Inferiore il luogo indicato è l’Unità operativa di emergenza urgenza di via Ricco (ex manicomio), fino a venerdì dalle 9 alle 15; al distretto di Sarno ci si potrà recare fino a domenica dalle 15 alle 19, mentre all’ospedale Martiri di Villa Malta oggi e domani dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 9 alle 18. A Scafati l’appuntamento è all’ospedale Mauro Scarlato, oggi dalle 9 alle 20, venerdì dalle 9 alle 22 e sabato dalle 9 alle 14. Centri aperti anche a Cava de’ Tirreni, nella frazione Santa Lucia fino a domenica dalle 9 alle 19 e a quello di San Francesco fino a domani dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, così come sabato dalle 8.30 alle 13. A Eboli sarà operativo il PalaSele oggi dalle 17 alle 20 e domenica dalle 9 alle 14; si potrà andare, inoltre, all’unità di prevenzione collettiva oggi dalle 9.30 alle 13.30 e domani dalle 9.30 alle 14. In provincia, stando agli ultimi dati forniti dall’Asl, il 68 per cento dei residenti e il 75 per cento dei vaccinabili ha ricevuto la prima dose. Nella fascia 12-19 anni risulta vaccinato il 52 per cento dei residenti. Per intercettare l’altra metà dei ragazzi, soprattutto in vista della riapertura delle attività didattiche, in programma il 15 settembre, sono in programma tre open day «viva la scuola», con 500 dosi disponibili al giorno. Il link opendayvaccini.soresa.it sarà attivo ogni giorno alle 12. Fino al 10 settembre, l’appuntamento è all’ospedale di Battipaglia, mentre fino al 3 settembre e dal 6 al 10 al Palaschiavo. Dal 3 settembre al 10 settembre, appuntamento a Bellizzi.

I NUMERI

Sono 68, intanto, i tamponi positivi comunicati dall’Unità di crisi. Dieci casi riscontrati al noto hotel Mec di Paestum. Si tratta di soli componenti del personale di cucina, subito posti in quarantena. «Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto tutto quello che era necessario per garantire la sicurezza di chi ci ha scelto e di chi ci aiuta, e continueremo a farlo fin quando la situazione non tornerà finalmente alla normalità scrive la famiglia Acanfora, proprietaria dell’albergo di lusso E proprio per garantire ancora una volta tutto questo, a causa di alcuni casi di positività, abbiamo deciso di lasciare da parte qualsiasi altro interesse e di mettere al primo posto la cosa più importante: la salute. Adesso è il momento di rimboccarsi ancora una volta le maniche per ritornare più forti di prima. Riapriremo nel giro di pochi giorni». Morto un anziano, positivo, della casa di riposo di Buccino, Villa Olimpia. Aveva 92 anni ed era stato ricoverato alcuni giorni fa