Omaggio a Dante: dal 14 settembre 6 locali napoletani celebrano il Sommo Poeta con un nuovo piatto in carta

Si avvicina il 14 settembre, giorno del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, e alcuni locali di Napoli e provincia hanno pensato di celebrare il Sommo Poeta inserendo in carta un piatto a lui dedicato. L’iniziativa, denominata “Omaggio a Dante”, nasce da un’idea dei giornalisti enogastronomici Vincenzo D’Antonio e Laura Gambacorta. Sei i locali, tre ristoranti e tre pizzerie, che per un mese a partire proprio dal 14 settembre proporranno un piatto celebrativo.

Nel capoluogo partenopeo a rendere omaggio al grande poeta, letterato e filosofo fiorentino saranno La Locanda del Profeta col piatto Dall’inferno al paradiso (riso acquerello con patate, stracotto di chianina al Chianti classico e stracciatella), Opera Restaurant col dessert Cuore di Cerbero (mousse al cioccolato fondente, madeleine all’alchermes, pasta sfoglia e lamponi) e la Pizzaria La Notizia con la ‘mpustarella Paradiso (formaggio primo sale, rucola e zucchine).

Spostandoci in provincia troviamo, invece, a Nola il ristorante Bacalajuò con la Melodia di Calliope (gelato ai cantucci, emulsione di mandorla e vin santo, frollino alle mandorle), ad Acerra la pizzeria Da Nino Pannella con la pizza Caronte (fior di latte, salame piccante, crema di caciocavallo toscano, pecorino di Pienza, riduzione al basilico e crema al peperoncino) e a Castello di Cisterna I Vesuviani con la pizza La Selva oscura (ragù bianco di cinghiale, mozzarella, umami di cavolo nero toscano, pecorino toscano Dop e crema di peperoncino).

