Oggi il ricordo va alle Twin Towers.

11 settembre

Sessant’anni fa, la nascita del WWF. Sedici naturalisti da tutto il mondo si riunirono in Svizzera per dare vita al World Wildlife Fund, poi conosciuto più semplicemente come WWF, impegnandosi a proporre azioni concrete per la salvaguardia della natura e delle specie in pericolo.

Più di recente, vent’anni fa, tre aerei vengono dirottati sui cieli statunitensi e si dirigono sulle Torri Gemelle a New York, e sul Pentagono vicino Washington.

Un quarto aereo, diretto sulla Casa Bianca, si schianta in un campo vicino a Shanksville, in Pennsylvania, dopo che i passeggeri e i membri dell’equipaggio hanno provato invano a riprendere il controllo del velivolo.

Con un bilancio di 3mila morti e 6mila feriti, gli attentati dell’11 settembre 2001 sono considerati i più gravi della storia contemporanea.