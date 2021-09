Odissea bus a Cava de’ Tirreni: mancano bus e pensiline

In piedi alle fermate ad aspettare i pullman, senza possibilità di sedersi perché mancano le panchine. E le pensiline non ci sono, il sole caldo batte sulla testa e non ci sono punti d’ombra dove ripararsi. Manca poi un’opportuna segnaletica informativa sugli orari e i percorsi delle linee. Così, nella maggior parte dei casi, prendere un mezzo pubblico diventa un terno al lotto, nella speranza che il pullman che sopraggiunge all’orizzonte dopo svariati minuti sia quello corretto. Una vera e propria odissea che almeno duecento cittadini, utenti del servizio di trasporto pubblico urbano gestito da “Busitalia”, hanno descritto e sintetizzato in una petizione indirizzata al sindaco Vincenzo Servalli , all’assessore ai trasporti Antonella Garofalo e, per loro tramite, proprio ai vertici dell’azienda che si occupa dei mezzi pubblici.

Quello che hanno chiesto i pendolari è, in primis , l’installazione di panchine e sedute in corrispondenza delle fermate ma, soprattutto, a ridosso dell’attuale nuovo capolinea, sito nell’area Metropark adiacente alla stazione ferroviaria, per garantire un minimo di risposo soprattutto all’utenza più anziana. «Sempre nello stesso punto – si legge nel testo della raccolta firme fatta arrivare all’attenzione del sindaco Servalli e dell’assessore Garofalo – manca del tutto una tabella segnaletica che indichi le varie linee urbane e extra-urbane che percorrono il suddetto tratto. E, infine, abbiamo chiesto l’integrazione dei percorsi delle linee prevedendo, al rientro delle corse dalle frazioni, la possibilità di raggiungere più agevolmente il centro della città ed in particolare fino all’altezza di via della Repubblica, per venire incontro alle esigenze dei fruitori dei servizi».