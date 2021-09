Nuovo Open Day a Positano: sabato 25 vaccini dalle 11 alle 17. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ci si sta impegnando al massimo per sconfiggere il Coronavirus. Per questo motivo, per il giorno di sabato 25 settembre 2021, è stato organizzato un nuovo Open Day vaccinale presso il polo socio sanitario in via Pasitea.

In questa data, nella città verticale verranno somministrati i vaccini Pfizer, a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 17.00.

Per i minori di 18 anni è richiesto il modulo del consenso firmato da entrambi i genitori, scaricabile a questo link: https://comune.positano.sa.it/…/DICHIARAZIONE…