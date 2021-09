Nuovo eBook di Raffaele Lauro: L\'Occidente in rotta e la crisi delle democrazie

Nel prossimo mese di ottobre sará pubblicato, sul web, dopo i due precedenti, “L’Italia sul baratro” (2018) e “Diario della pandemia. Io accuso” (2020), il terzo e-book di Raffaele Lauro, edito sempre da GoldenGate Edizioni, dal titolo “L’Occidente in rotta e la crisi delle democrazie” (2021), con la presentazione di Antonino Siniscalchi. Anticipata la cover di Teresa Biagioli. Come per i due precedenti, il nuovo saggio dello scrittore sorrentino sará scaricabile gratuitamente dal sito dell’autore (www.raffaelelauro.it), al link, in home page: e-books.