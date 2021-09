Nuovi orari Eav: cancellate 10 corse Napoli-Sorrento per mancanza di personale. Non sono partiti al meglio i nuovi orari della Circumvesuviana.

Come annunciato dalla stessa Eav nella tarda serata di ieri, “causa improvvisa indisponibilità di personale” (il che vuol dire che l’azienda non è giusta a trovare un numero congruo di dipendenti disposti a sostenere ore di straordinario) oggi “non sono garantite” undici corse tra Napoli e Baiano (quelle in partenza da Porta Nolana alle 6.26, 6.50, 9.38, 11.38, 13.38 e 19.14, e quelle previste da Baiano alle 8.08, 8.32, 11.20, 13.20 e 15.20), dieci tra Napoli e Sorrento (8.47, 10.18, 10.42, 13.54 e 18.18 dal capoluogo e 10.24, 12.24, 12.48, 16 e 20.24 da Sorrento), dieci tra Napoli e Torre del Greco via Centro Direzionale (6.14, 7.02, 7.26, 7.50 e 17.02 da Porta Nolana e 7.01, 7.49, 8.13, 8.37 e 17.49 da Torre del Greco), sei sulla linea Napoli-Sarno (6.27, 12.27 e 17.15 da Napoli, 8.10, 14.10 e 18.58 da Sarno) e due tra Napoli e Poggiomarino (quella in partenza da Porta Nolana alle 12.34 e quella prevista da Poggiomarino alle 14.03).