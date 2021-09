Nocera Inferiore, per eludere i controlli della Ztl occultavano le targhe utilizzando le mascherine

Nocera Inferiore, Per eludere la sorveglianze delle telecamere poste all’ingresso della zona a traffico limitato, alcuni furbetti aveva escogitato un metodo alquanto particolare, ovvero utilizzare le mascherine anti-Covid per nascondere le targhe. I comportamenti truffaldini sono stati ripetuti nel tempo per una decina di volte fino a quando la Polizia non li ha scoperti comminando loro l’ammenda di 100 euro per ogni passaggio non consentito.

La polizia è riuscita a venire a capo delle infrazioni grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale che hanno ripreso le targhe dei centauri. I poliziotti, sotto l’ordine del vice questore Aniello Ingenito, hanno subito posto fine a questi furbi atteggiamenti.

Nell’ambito di questi controlli gli agenti hanno anche beccato un uomo alla guida di un auto senza aver mai conseguito la patente. L’uomo sarà costretto al pagamento di una multa di circa 5.000 euro.

Operazioni simbolo, che servono per ricordare ai cittadini il corretto comportamento e soprattutto la corretta applicazione del codice della strada. L’attività del commissariato nocerino, è inoltre, centro di una serie di controlli che si focalizzano sulla movida giovanile.

La presenza continua delle forze dell’ordine, serve infatti, ad esercitare una maggiore pressione sui giovani affinché questi non si abbandonino a condotte inappropriate o illecite.

Il vice questore Ingenito ha infatti affermato: “Siamo sul centro città per tante questioni: movida, risse, infrazioni stradali, evitare assembramenti, va ripristinata la legalità. Speriamo che queste attività siano un monito per tutti”.