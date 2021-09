Nel mare di Positano il Flying Fox di Mr. Amazon, lo yacht più lussuoso e costoso del mondo

Positano. Nella rada della città verticale ancora imbarcazioni di lusso. Oggi il Flying Fox, lo yacht più lussuoso e costoso del mondo, ha fatto sognare i tanti che hanno avuto la fortuna di poterlo ammirare, seppur da lontano. La lussuosa imbarcazione è di proprietà di “Mister Amazon” Jeff Bezos,

Il Flying Fox è stato costruito nel 2019 e può accogliere 25 ospiti. I membri dell’equipaggio sono invece una cinquantina. E’ stato realizzato e allestito da Lürssen, storico cantiere tedesco di Brema con quasi 150 anni di storia nella realizzazione di barche di lusso sulla base di un progetto ben preciso.

Al suo interno 11 appartamenti, ognuno dei quali con il suo bagno per un totale di 25 ospiti, 54 persone d’equipaggio. In sala macchine quattro motori MTU da 12mila cavalli l’uno. Sul ponte una piscina di 12 metri. E ancora una SPA di 400 metri quadrati divisa su due piani che non ha nulla da invidiare a quelle delle grandi navi da crociera, tre cucine, quattro moto d’acqua e un tender (il mezzo d’appoggio) che da solo vale almeno il 10% del costo complessivo del mezzo. Il tutto illuminato da un raffinatissimo disegno di luci che esplode da ogni cabina e lo fa sembrare una sorta di astronave.