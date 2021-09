Nate altre 2 tartarughe nel nido non segnalato di Maiori

Altre 2 piccoline nate questa notte.

La prima ha preso la sua strada da sola, l’altra è stata accompagnata in quello che speriamo, sia il suo meraviglioso viaggio.

Arrivederci piccole, buona vita e tornate a trovarci

Vi ricordiamo che la Caretta Caretta è una specie in via di estinzione, per questo motivo va protetta da noi, abbiamo l’obbligo morale di farlo.

Se dovessimo avere la fortuna di rivederla l’anno prossimo, ricordate queste poche regole indispensabili alla loro salvaguardia.

1 non disturbatela in nessun modo (rumori, luci etc.)

2 avvisateci immediatamente, noi provvederemo a contattare gli organi competenti affinché mettano in sicurezza l’area del nido.

3 perfavore, il materialismo non salva il pianeta in cui viviamo. È la nostra casa e in quanto tale va tutelata.

Grazie a tutti