Natale a Positano, l’appello della Pro Loco e di Posidonia: “Muoviamoci”

Positano. A parlare di destagionalizzazione è Ornella Amitrano che aveva già affrontato l’argomento durante il lockdown con degli interventi riportati da noi di Positanonews. L’Amitrano aveva fatto diversi progetti che poter creare delle attrattive turistiche anche durante il periodo invernale. La sua proposta principale era quella di lanciare l’iniziativa “Luci d’Arte”, sfruttando lo scenario ed il contesto della città che è già di per sé pervasa dall’arte in ogni suo angolo.

L’imprenditore Vito Casola, presidente di Posidonia, rilancia affermando che già da adesso è necessario installare dei cartelloni magari con le scritte “Positano Natale” oppure “Positano Presepe”, che possono rilanciare al periodo natalizio e destare curiosità ed interesse nei tanti turisti che in questo periodo continuano ad affollare la città verticale e che, attratti da un’iniziativa nel periodo invernale, potrebbero decidere di tornare a Positano proprio nei mesi freddi per vivere la città in una maniera alternativa e comunque affascinante.

Con le associazioni positanesi, in particolare la Pro Loco e Posidonia, si sta quindi già parlando delle eventuali iniziative da realizzare nel periodo natalizio. Sarebbe certamente una vetrina importante per la città che acquisterebbe una valenza turistica non più legata esclusivamente al periodo estivo. Positano ha un suo fascino ed una sua bellezza legata alla particolare conformità del paesaggio che non è quindi solo mare ma anche stradine e piccoli borghi da poter visitare durante l’inverno, il tutto reso ancora più suggestivo dalle luci natalizie che completano l’aspetto di presepe naturale della cittadina. E, per i più temerari, anche un ben bagno in mare nelle mattinate d’inverno.

Positano non deve vivere solo d’estate ma essere accogliente e pronta ad offrire iniziative ed attrazioni in tutti i mesi dell’anno, per i turisti che vorranno visitarla e per i residenti.