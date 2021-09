Napoli, si è compiuto il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle ore 10.01. Alle ore 10 l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, accompagnato dall’Abate Monsignor Vincenzo de Gregorio e dal governatore campano Vincenzo De Luca, si è recato nella Cappella del Tesoro per estrarre l’ampolla e verificare la liquefazione del sangue.

Come da rito, l’arcivescovo Battaglia percorrerà la navata del Duomo e si recherà sul sagrato portando in processione l’ampolla con il sangue di San Gennaro liquefatto, prima di raggiungere nuovamente l’altare e procedere alla benedizione conclusiva.

Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia da Covid-19, la capienza all’interno del Duomo è limitata. Quest’anno, per rispettare le norme anti-Covid, si è deciso per i soli posti a sedere, circa 450, mentre sul sagrato all’esterno sono state collocate circa 200 sedie. Le porte hanno aperto ai fedeli alle ore 8 di questa mattina.

Presenti alla celebrazione anche il candidato a sindaco di Napoli Antonio Bassolino e il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito della città, mentre è assente il sindaco Luigi De Magistris.